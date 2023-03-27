Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

# real madrid # Fenerbahçe Beko # basketbol # Turkish Airlines Euroleague # s sport
Son Güncelleme:
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Real Madrid, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bologna'yı 96-76 mağlup etmeyi başaran Real Madrid, topladığı 42 puanla 2. sırada bulunuyor.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Zalgiris Kaunas'ı 87-79 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.