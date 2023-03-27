Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Zalgiris Kaunas'ı 87-79 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.