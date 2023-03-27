Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Real Madrid, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bologna'yı 96-76 mağlup etmeyi başaran Real Madrid, topladığı 42 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Zalgiris Kaunas'ı 87-79 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.
REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.