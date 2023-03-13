Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman? Real Madrid - Liverpool maçı saat kaçta? Real Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Real Madrid 5-2 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 2. sırada bitiren İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Real Madrid - Liverpool maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.