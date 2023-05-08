Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman? Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen İspanyol ekibi, rakibini 5-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Chelsea ile karşı karşıya gelen Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorlarla mağlup ederek yarı final oynamaya hak kazandı.
Konuk ekip Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan Manchester City, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında 7-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Bayern Münih ile eşleşen İngiliz ekibi, ilk maçta 3-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak yarı finale yükselmeyi başarmıştı.
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Real Madrid - Manchester City maçı 9 Mayıs Salı günü oynanacak.