Real Madrid'den Arda Güler'e kanca: Dünya devi bomba transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak! İşte detaylar...
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e kancayı taktı! Transferin gözde ismi için birçok Avrupa kulübü sarı-lacivertlilerle temas kurmaya hazırlanırken Real Madrid'in de Arda için harekete geçeceği iddia edildi. İşte bomba transferin detayları
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Bu sezon La Liga'da hayal kırıklığı yaratan ve zirvedeki Barcelona'nın 12 puan gerisinde kalan Real Madrid, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.
Ligde istediğini bulamayan Real Madrid'in hedefinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool'u eleyen İspanyollar, çeyrek finalde Chelsea ile eşleşti.
Geçtiğimiz sezon gösterdikleri müthiş performansla hem hem lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid, bomba bir transfer için kollarını sıvadı.
Real Madrid'de, Ancelotti'nin takımdan ayrılması gündemdeyken İspanyol basını flaş bir iddia ortaya atarak, Real Madrid'in transferde rotayı Türkiye'ye çevirdiğini yazdı.