Real Madrid'in Szoboszlai planı Arda Güler'i kızdırdı: ''Kendini beğenmiş ve geveze!''
İspanya basınına göre Arda Güler, Dominik Szoboszlai’nin olası transferinden geçmişte yaşanan gerginlik nedeniyle memnun değil.
İspanyol devi Real Madrid, son dönemde rotasını sıklıkla Liverpool kadrosundaki önemli isimlere çevirmiş durumda.
Goal.com'a göre, kulüp, 2025 yazında Trent Alexander-Arnold'ı ikna etmeyi planlıyor ve Ibrahima Konaté'nin sözleşmesi sona erdiğinde onu serbest transfer olarak hedefliyor. Bu iki hamle, Los Blancos'un Anfield’a yönelik ilgisinin en yeni işaretleri olarak kabul ediliyor.
Bu doğrultuda, Liverpool’un orta saha yıldızları Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai de Madrid’in transfer gündemine dahil olmuş durumda.
Real Madrid’in gelecek yaz Szoboszlai için bir hamle yapabileceği yönündeki iddialar, Arda Güler cephesinde memnuniyetsizlikle karşılanıyor.
İspanyol basınının aktardığı bilgilere göre, Güler’in Macar yıldıza dair görüşü, onu “kendini beğenmiş ve geveze” olarak tanımlıyor.
Genç Türk oyuncunun bu transfer olasılığından rahatsız olmasının temelinde ise ikilinin 2025 yılında gerçekleşen Türkiye–Macaristan müsabakalarında yaşadığı gerginlik bulunuyor. Bu tartışma, Madrid’in transfer planlarını zorlu bir duruma sokuyor.
Türkiye ve Macaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçlarının ikinci ayağında, Güler attığı golden sonra Szoboszlai’ye dönerek sus işareti yapmış ve bu anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı.
Karşılaşmanın bitiminde Szoboszlai, kişisel Instagram hesabından Arda Güler'in o ana kadar Real Madrid formasıyla sahada geçirdiği dakika sayısıyla alay eden bir mesaj yayınlamış ve bu mesajda yalnızca “1088” yazmıştı.
Güler, bu provokasyona sessiz kalmayarak anında yanıt vermişti.
Skoru 3-0 olarak düzenlediği bir fotoğrafı paylaşan genç oyuncu, Macar meslektaşına “Bu adam bir şaka. 6 gol seni susturmaya yetmez mi?” sözleriyle cevap vermişti.
Liverpool yönetimi, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden yıldız orta saha oyuncusunu satmayı kesinlikle düşünmüyor. 2023 yazında RB Leipzig’den 70 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Szoboszlai, Anfield'daki kısa süresi içinde takımın kilit oyuncularından biri konumuna gelmişti.
Transfer piyasasının güvenilir kaynaklarından Fabrizio Romano’nun açıklamalarına göre, Liverpool, hem Szoboszlai hem de Ryan Gravenberch için yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor ve Macar oyuncunun mevcut maaşını artırmaya hazırlar. Romano, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak sürecin henüz nihai aşamaya ulaşmadığını belirtiyor.
Real Madrid yönetimi, 2025 yazı transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek amacıyla farklı alternatifleri değerlendirme sürecini sürdürüyor. Szoboszlai’nin adının adaylar arasında geçmesi, her ne kadar Arda Güler’in aklında şüphelere yol açsa da, kulüp sportif gereklilikler doğrultusunda tüm opsiyonları masada tutuyor.
İngiliz spor medyası TEAMtalk'un haberine göre, Rodrygo, ocak ayında kulüpten ayrılması durumunda Tottenham Hotspur yerine Arsenal’i tercih edecek.
Ayrıca, Ibrahima Konaté’nin Real Madrid’in kendisine olan ilgisi hakkında verdiği mesajlar dikkat çekerken, Bundesliga’nın önde gelen bir kanat oyuncusunun Madrid’e katılma arzusunun da İspanyol medyasında öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı bildiriliyor.