Sahada 90 dakika, bankada milyonlar! Serie A'da hangi futbolcu ne kadar kazanıyor?
İtalya Serie A’da en çok kazanan futbolcular listesi netleşti. Juventus’un golcüsü Dusan Vlahovic rekor maaşıyla dikkat çekerken, Hakan Çalhanoğlu da en yüksek ücret alan oyuncular arasında yer aldı.
İtalya Serie A’da en çok kazanan futbolcular listesi açıklandı.
Calcio e Finanza’nın Sport Mediaset aracılığıyla yayımladığı verilere göre, Juventus’un Sırp forveti Dusan Vlahovic, yıllık 12 milyon euro kazancıyla ligin en yüksek maaşlı oyuncusu oldu.
Onu takip eden isim ise Inter kaptanı Lautaro Martinez oldu. Arjantinli golcü, 9 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı.
Serie A’daki en yüksek maaşa sahip üçüncü oyuncular ise Inter’in orta saha ikilisi Nicolo Barella ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu. İkili, 6,5 milyon euro kazanıyor.
JUVENTUS’TAN MAAŞTA GÖVDE GÖSTERİSİ
Juventus, maaş listesinde zirveyi kapatmakla kalmadı, aynı zamanda üst sıralarda da büyük ağırlık gösterdi. Yeni transferlerden Jonathan David, 6 milyon euro maaşıyla ilk 5’e girmeyi başardı.
Takımın diğer yeni yıldızları Lois Openda ve Edon Zhegrova da listeye üst sıralardan dahil oldu.
Kulüpte Bremer 5 milyon euro, Koopmeiners 4,5 milyon euro ve Openda 4 milyon euro alıyor. Gatti, Locatelli, McKennie ve Kostic gibi isimler ise 2,5 ile 3 milyon euro arasında maaş kazanıyor.
INTER’DE KAPTAN FARKI
Inter’de en çok kazanan isim kaptan Lautaro Martinez. Arjantinli yıldız, 9 milyon euro ile takımın maaş lideri konumunda. Onu 6,5 milyon euro ile Barella ve Çalhanoğlu izliyor.
Takımda ayrıca Thuram 6 milyon euro, Bastoni 5,5 milyon euro, Akanji ise 5 milyon euro kazanıyor.
Dumfries ve Dimarco 4 milyon, Mkhitaryan ve De Vrij ise 3,8 milyon euro maaş alıyor.
MİLAN’DA SÜRPRİZ LİSTE
Milan’da dikkat çeken bir maaş tablosu bulunuyor. Adrien Rabiot, Rafael Leao ve Christopher Nkunku, 5 milyon euro ile takımın en yüksek maaşlı oyuncuları
Ancak 2022-23 sezonundan bu yana forma giymeyen Divock Origi, 4 milyon euro maaşıyla hâlâ en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.
NAPOLİ’DE DENGELİ POLİTİKA
Napoli, maaşlarda daha dengeli bir politika izlemeye devam ediyor. Romelu Lukaku, 6 milyon euro ile takımın en çok kazanan ismi olurken, Kevin De Bruyne 5,5 milyon euro ve genç yıldız Rasmus Hojlund 5 milyon euro maaş alıyor.
Serie A’nın geçen sezonki MVP’si Scott McTominay ise yalnızca 3 milyon euro kazanıyor.