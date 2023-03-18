Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 43 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 7. sırada yer alıyor.
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 27. haftasındaki Sakaryaspor - Bodrumspor maçı 20 Mart Pazartesi günü oynanacak.