Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 31 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Boluspor, topladığı 47 puanla 11. sırada yer alıyor.