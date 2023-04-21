Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Boluspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 3-2 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 31 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Boluspor, topladığı 47 puanla 11. sırada yer alıyor.
SAKARYASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 34. haftasındaki Sakaryaspor - Boluspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.