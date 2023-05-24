Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig Play-off ilk turunda Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı yükselme play-off mücadeleleriyle devam ediyor. Sonucu merakla beklenen maçlardan birinde Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Eyüpspor kendi evinde 2-1 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Sakarya'da oynanan maçı ise Sakaryaspor 2-0 kazanmayı bildi.
Ev sahibi Sakaryaspor ligde oynadığı 36 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 5. sırada tamamlayan Sakaryaspor, play-off oynamaya hak kazandı.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Eyüpspor, play-off turuna yükselmeyi başardı.