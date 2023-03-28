Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

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Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 yenmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 49 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 29. haftasındaki Sakaryaspor - Eyüpspor maçı 30 Mart Perşembe günü oynanacak.