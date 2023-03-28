Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 yenmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 49 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor.
SAKARYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 29. haftasındaki Sakaryaspor - Eyüpspor maçı 30 Mart Perşembe günü oynanacak.