Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Sakaryaspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sakaryaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 29 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'a 3-1 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 45 puanla 8. sırada yer alıyor.
SAKARYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 31. haftasındaki Sakaryaspor - Manisa FK maçı 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak.