Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 45 puanla 8. sırada yer alıyor.