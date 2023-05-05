Sakaryaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 61 puanla 3. sırada yer alıyor.