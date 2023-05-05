Sakaryaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Peki Sakaryaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sakaryaspor ligde oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 61 puanla 3. sırada yer alıyor.
SAKARYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 36. haftasındaki Sakaryaspor - Pendikspor maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.