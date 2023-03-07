Sakaryaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Sakaryaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sakaryaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 45 puanla 2. sırada bulunuyor.
SAKARYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 25. haftasındaki Sakaryaspor - Samsunspor maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak.