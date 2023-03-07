Sakaryaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 45 puanla 2. sırada bulunuyor.