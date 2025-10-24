Salah krizi patladı! Yedek kalınca sosyal medyasından Liverpool'u sildi! Ayrılık sinyali mi?
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi maçında yedek kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından Liverpool'a dair tüm izleri sildi. Bu hamle, Mısırlı yıldızın Anfield'dan ayrılmak istediği şeklinde yorumlanırken, düşen performansı da tartışma konusu.
Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah için sezonun başlangıcı beklenenden çok daha sıkıntılı bir şekilde ilerliyor.
Yıldız oyuncunun performansındaki gözle görülür düşüş, hem attığı gol sayısının hem de hazırladığı pozisyonların azalmasıyla kendini belli ediyor.
Salah'ın gol katkısı oranı gerilerken, şut isabetliliği ve maç başına üretilen gol beklentisi (xG) gibi önemli istatistikleri de önceki parlak yıllarına kıyasla belirgin bir şekilde düşmüş durumda.
Ayrıca, dripling denemelerindeki başarı oranının azalması ve ceza sahası içinde topla daha az buluşması da Salah'ın hücumdaki etkinliğinin zayıfladığını gösteren diğer veriler olarak öne çıkıyor.
formsuzluk, teknik direktör Arne Slot'un radikal bir karar alarak Mısırlı yıldızı yedek kulübesine çekmesine neden oldu. Bu durum, Liverpool'un en istikrarlı ve vazgeçilmez isimlerinden biri olarak kabul edilen Salah için oldukça ender rastlanan bir tablo.
Salah’ın performansındaki bu düşüş, son Premier Lig şampiyonu Liverpool'un aldığı istikrarsız sonuçlara da doğrudan yansıyor.
Gelinen noktada bazı futbol yorumcuları ve taraftarlar, Mısırlı yıldızın artık ilk 11'deki yerinin garanti olmadığını yüksek sesle dile getirmeye başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GERİLİM
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1 gibi farklı bir galibiyetle ayrılmasına rağmen, maçın son bölümünde oyuna dahil olan Salah için işler pek de iyi gitmedi.
Oyuna 74. dakikada giren Mısırlı yıldız, kalan sürede etkisiz bir performans sergiledi ve devam eden gol hasretine son veremedi.
Ancak en çok tepki çeken an, Salah'ın maçın sonlarına doğru yakaladığı bir pozisyonda yaşandı. Müsait durumdaki takım arkadaşı Florian Wirtz’e pas vermek yerine, zor bir açıdan kaleyi denemeyi tercih etmesi, taraftarların tepkisini çekti.
medyada birçok taraftar, Mısırlı oyuncuyu bu pozisyondaki tercihi nedeniyle “bencil” olarak nitelendirdi.
SALAH’TAN SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Frankfurt maçında yaşanan bu gelişmelerin ve yedek kalmasının hemen ertesi sabahı, Mohamed Salah sosyal medya hesaplarında oldukça çarpıcı bir değişikliğe imza attı.
Mısırlı yıldız, hem Instagram hem de X (eski adıyla Twitter) profillerinden Liverpool kulübüne dair tüm ifadeleri ve fotoğrafları kaldırdı.
Salah, takım arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş görselleri profillerinden silerek, yerlerine sadece kendisinin ve iki kızının bulunduğu daha genel ve kişisel fotoğraflarını ekledi.
Bu radikal hamle, Salah’ın kulüple olan bağlarının zayıfladığı ve takımdan ayrılmak için zemin hazırladığı yönündeki mevcut iddiaları daha da kuvvetlendirdi.