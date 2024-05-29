Şampiyon Galatasaray'da ayrılacak futbolcular belli oldu! Tam 9 isim yeni sezonda olmayacak! İşte o futbolcular

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon ve bu sezon iç sahada oynadığı toplan 35 maçta da skor üreterek bu alandaki kulüp rekorunu da ileri taşıdı. Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahadaki son Fenerbahçe derbisine kadar çıktığı 35 maçta üst üste gol attı.