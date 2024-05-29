Şampiyon Galatasaray'da ayrılacak futbolcular belli oldu! Tam 9 isim yeni sezonda olmayacak! İşte o futbolcular
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar sürerken yeni sezon planlamaları da yapılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler netleşti. İşte teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda düşünmediği oyuncular...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu tamamlandı. Aylarca süren kıyasıya rekabette ligi zirvede tamamlayarak gülen taraf Galatasaray oldu. Üst üste 2 yıl şampiyon olmayı başaran sarı-kırmızılılarda pazar günü başlayan kutlamalar hız kesmeden devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde ligde büyük bir başarıya imza atan Galatasaray, önemli rekorların altına da ismini yazdırmayı başardı. Ligde 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayan Cimbom, 3 haneli puana ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.
33 galibiyetle Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet alan takım rekorunu da kıran Galatasaray, 20 ile 36. haftaları arasında 17 maç üst üste kazanarak üst üste kazanma rekorunun da sahibi oldu.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon ve bu sezon iç sahada oynadığı toplan 35 maçta da skor üreterek bu alandaki kulüp rekorunu da ileri taşıdı. Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahadaki son Fenerbahçe derbisine kadar çıktığı 35 maçta üst üste gol attı.