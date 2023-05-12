Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı? UEFA'dan resmi açıklama geldi!

Daily Mail, yaptığı bir haberde Türkiye'de gerçekleştirilecek seçimler dolayısıyla UEFA'nın Portekizli yetkililer ile 'resmi olmayan' şekilde temasa geçtiğini ve finalin bir kez daha İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verilmesi ihtimali üzerine görüşmeler yaptığını iddia etmişti.