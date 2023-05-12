Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı? UEFA'dan resmi açıklama geldi!
Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı söylentileri ile ilgili UEFA'dan resmi açıklama geldi. Peki Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı? İşte UEFA'nın o açıklaması...
10 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili UEFA'dan son dakika açıklaması geldi.
Daily Mail, yaptığı bir haberde Türkiye'de gerçekleştirilecek seçimler dolayısıyla UEFA'nın Portekizli yetkililer ile 'resmi olmayan' şekilde temasa geçtiğini ve finalin bir kez daha İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verilmesi ihtimali üzerine görüşmeler yaptığını iddia etmişti.
Söz konusu iddiaların ardından UEFA'dan resmi bir açıklama geldi. Peki Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı? İşte UEFA'nın o açıklaması...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DAN ALINACAK MI?
UEFA, 10 Haziran'da gerçekleştirilecek 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin kesin olarak İstanbul'da oynanacağını ve başka bir planın olmadığını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacaktır. UEFA'nın herhangi bir politik kuruluşla, hükümetle ya da futbol federasyonuyla aksi yönünde bir görüşmesi olmamıştır.