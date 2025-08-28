Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu kura çekimi 28 Ağustos’ta yapılacak. Galatasaray’ın rakipleri saat 19.00’da TRT Spor’dan canlı yayınla belli olacak. Sarı-kırmızılılar, kura çekimine 4. torbadan katılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu grup aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında Türkiye’yi bu sezon yalnızca Galatasaray temsil edecek.
Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY 4. TORBADA, DEV RAKİPLERLE EŞLEŞEBİLİR
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Bu durum, sarı-kırmızılıların Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih gibi güçlü takımlarla aynı gruba düşme ihtimalini artırıyor.
YENİ FORMATLA 8 RAKİPLE KARŞILAŞACAKLAR
2025/26 sezonu itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatta oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği sistemde, her takım farklı torbalardan sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Bu format, hem zorlu rekabeti hem de sürpriz sonuçları beraberinde getirecek.
UEFA TORBALARI BELLİ OLDU
1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat