Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda?

YENİ FORMATLA 8 RAKİPLE KARŞILAŞACAKLAR

2025/26 sezonu itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatta oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği sistemde, her takım farklı torbalardan sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Bu format, hem zorlu rekabeti hem de sürpriz sonuçları beraberinde getirecek.