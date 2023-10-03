Şampiyonlar Ligi Tarih mi Oluyor? UEFA'dan Şampiyonlar Ligi Yerine Yeni Format Kararı!

UEFA'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi yerine yeni bir organizasyonun düzenlenmesi tekrardan gündeme geldi.

# uefa şampiyonlar ligi # fifa # avrupa # format
Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi Tarih mi Oluyor? UEFA'dan Şampiyonlar Ligi Yerine Yeni Format Kararı! - Resim: 1

2 sene önce Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Lig fikri ortaya atmıştı.

1 9
Şampiyonlar Ligi Tarih mi Oluyor? UEFA'dan Şampiyonlar Ligi Yerine Yeni Format Kararı! - Resim: 2

Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu duyurmuştu.

2 9
Şampiyonlar Ligi Tarih mi Oluyor? UEFA'dan Şampiyonlar Ligi Yerine Yeni Format Kararı! - Resim: 3

Bu takımlar yaşanan süreç sonrası UEFA ile karşı karşıya gelmişti.

3 9
Şampiyonlar Ligi Tarih mi Oluyor? UEFA'dan Şampiyonlar Ligi Yerine Yeni Format Kararı! - Resim: 4

FIFA ve UEFA, bu karar karşısında sert bir şekilde durmuş ve tepkisini göstermişti.

4 9