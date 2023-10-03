Şampiyonlar Ligi Tarih mi Oluyor? UEFA'dan Şampiyonlar Ligi Yerine Yeni Format Kararı!
UEFA'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi yerine yeni bir organizasyonun düzenlenmesi tekrardan gündeme geldi.
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2 sene önce Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Lig fikri ortaya atmıştı.
Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu duyurmuştu.
Bu takımlar yaşanan süreç sonrası UEFA ile karşı karşıya gelmişti.
FIFA ve UEFA, bu karar karşısında sert bir şekilde durmuş ve tepkisini göstermişti.