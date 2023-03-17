Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi: "Erken final" niteliğinde maç... İşte Şampiyonlar Ligi kura sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Finalinin 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacağı Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla devam edecek. İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli olmuştu.
Son 16 turunda birbirinden keyifli maçların ardından; Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Benfica, Chelsea, Napoli ve Milan turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Yoluna devam eden 8 takımın belli olmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi de gerçekleştirildi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.