Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi: "Erken final" niteliğinde maç... İşte Şampiyonlar Ligi kura sonuçları

Yoluna devam eden 8 takımın belli olmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi de gerçekleştirildi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.