Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Manchester City ve Inter avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecan dün gece oynanan maçlarla başladı. Manchester City, sahasında konuk ettiği Alman devi Bayern Münih'i 3-0 ile geçerken Inter de Portekiz deplasmanında Benfica'yı 2-0 yenmeyi başardı. İşte devler ligindeki karşılaşmaların detayları...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı ve en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı dün akşam oynanan iki maçla başladı.
Çeyrek finalin ilk ayağında İngiltere temsilcisi Manchester City, Almanya'nın Bayern Münih takımını Etihad Stadı'nda ağırlarken Portekiz ekibi Benfica da İtalya'nın güçlü ekiplerinden Inter'i sahasında konuk etti.
MANCHESTER CITY, BAYERN MÜNİH'İ 3-0'LA DEVİRDİ
Çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmesinde Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada ilk golü bulan taraf Manchester City oldu. Rodri, ceza sahası dışından yaptığı şık plase vuruşla 27. dakikada topu sol üst köşeden ağlara gönderdi.
Manchester City, mücadelenin 70. dakikasında ikinci golü buldu. Bayern Münihli Upamecano'nun kendi ceza sahası içinde kaptırdığı topu iyi değerlendiren ev sahibi ekipte, Erling Haaland'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Bernardo Silva, kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.