Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final sonuçları ve yarı final maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final maçlarının ardından Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu birbirinden çekişmeli yarı final karşılaşmalarıyla devam edecek. İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri...
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıran ekipler belli oldu.
Çeyrek finaldeki birbirinden keyifli maçların ardından; Real Madrid, Manchester City, Milan ve Inter turnuvada yarı final oynamaya hak kazandı.
Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!
Peki Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde hangi takımlar eşleşti? İşte Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri...