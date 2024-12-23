Şampiyonluk oranları güncellendi: Aslan kükredi, rakipler sessize alındı

Süper Lig’in ilk 17 haftası tamamlanmak üzereyken şampiyonluk yarışı netleşmeye başladı. Zirvede 8 puan farkla lider olan Galatasaray, şampiyonluk oranlarında da rakiplerine büyük fark atarak 1.10 oranıyla favori gösterildi. Son iki sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılı ekip, bu yıl da güçlü bir performans sergiliyor.