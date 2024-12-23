Şampiyonluk oranları güncellendi: Aslan kükredi, rakipler sessize alındı
Süper Lig’de ilk yarı sona ererken, şampiyonluk oranları da açıklandı. Galatasaray, hem puan tablosunda hem de oranlarda rakiplerine fark atmayı başardı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları…
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Süper Lig’in ilk 17 haftası tamamlanmak üzereyken şampiyonluk yarışı netleşmeye başladı. Zirvede 8 puan farkla lider olan Galatasaray, şampiyonluk oranlarında da rakiplerine büyük fark atarak 1.10 oranıyla favori gösterildi. Son iki sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılı ekip, bu yıl da güçlü bir performans sergiliyor.
FENERBAHÇE GERİDE KALDI
Fanatik’in haberine göre, sezona hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla lider Galatasaray’ın gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk oranı 3.35 olarak güncellendi.
İşte Süper Lig takımlarının şampiyonluk oranları:
Galatasaray: 1.10
Fenerbahçe: 3.35
Beşiktaş: 90.00
Samsunspor: 120.00
Başakşehir: 400.00