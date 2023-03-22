Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Samsunspor - Altınordu maçı saat kaçta? Samsunspor - Altınordu maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 54 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Altınordu, topladığı 20 puanla 16. sırada yer alıyor.
SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 28. haftasındaki Samsunspor - Altınordu maçı 24 Mart Cuma günü oynanacak.