Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Samsunspor - Altınordu maçı saat kaçta? Samsunspor - Altınordu maçı hangi kanalda?

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Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 54 puanla 1. sırada yer alıyor.

Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Altınordu, topladığı 20 puanla 16. sırada yer alıyor.

Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 28. haftasındaki Samsunspor - Altınordu maçı 24 Mart Cuma günü oynanacak.