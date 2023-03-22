Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Altınordu, topladığı 20 puanla 16. sırada yer alıyor.