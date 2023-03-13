Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

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Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor.

Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 1-0 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 34 puanla 11. sırada yer alıyor.

Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 26. haftasındaki Samsunspor - Bandırmaspor maçı 13 Mart Pazartesi günü oynanacak.