Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 1-0 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 34 puanla 11. sırada yer alıyor.
SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 26. haftasındaki Samsunspor - Bandırmaspor maçı 13 Mart Pazartesi günü oynanacak.