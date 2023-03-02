Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

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Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Samsunspor, topladığı 42 puanla 2. sırada bulunuyor.

Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 ile geçen Çaykur Rizespor, topladığı 37 puanla 5. sırada bulunuyor.

Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

SAMSUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 24. haftasındaki Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı 4 Mart Cumartesi günü oynanacak.