Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 ile geçen Çaykur Rizespor, topladığı 37 puanla 5. sırada bulunuyor.