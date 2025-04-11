Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor ile Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yeniden çıkışa geçmenin peşinde.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 1

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Cimbom, zorlu Karadeniz deplasmanında 3 puan hedefliyor.

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Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak edilirken, ev sahibi Samsunspor da taraftarı önünde puan ya da puanlar alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, sezonu ilk 4 içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

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Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 3

Reeder Samsunspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak mücadele, 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Samsunspor - Galatasaray karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 4

Muhtemel 11’ler:
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Tait, Ntcham, Holse, Dimata, Emre, Marius
Galatasaray: Muslera, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Torreira, Lemina, Kerem, Barış Alper, Yunus, Osimhen


Victor Osimhen formda: gol krallığında zirvede
Napoli’den kiralanan ve kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, istatistikleriyle göz dolduruyor. Süper Lig’deki son haftalarda attığı gollerle gol krallığında zirveye yerleşen 26 yaşındaki yıldız, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe filelerine gönderdiği 2 golle takımını yarı finale taşıdı. Osimhen, ligde de şampiyonluk yolunda takımına katkı vermeyi sürdürüyor.

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