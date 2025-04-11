Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak edilirken, ev sahibi Samsunspor da taraftarı önünde puan ya da puanlar alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, sezonu ilk 4 içerisinde bitirmeyi hedefliyor.