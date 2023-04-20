Samsunspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Samsunspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Samsunspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 66 puanla 1. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Keçiörengücü, topladığı 50 puanla 8. sırada yer alıyor.
SAMSUNSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 34. haftasındaki Samsunspor - Keçiörengücü maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.