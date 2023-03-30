Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman? Samsunspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?

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Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 5-1'lik skorla geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 yenmeyi başaran Pendikspor, topladığı 50 puanla 4. sırada yer alıyor.

Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

SAMSUNSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 30. haftasındaki Samsunspor - Pendikspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.