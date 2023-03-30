Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman? Samsunspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 5-1'lik skorla geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 yenmeyi başaran Pendikspor, topladığı 50 puanla 4. sırada yer alıyor.
SAMSUNSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 30. haftasındaki Samsunspor - Pendikspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.