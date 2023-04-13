Samsunspor Süper Lig'e yükseldi! 11 yıllık hasret sona erdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi! 11 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönen Samsunspor'un başarısı kentte büyük coşkuyla kutlandı.
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Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan Yılport Samsunspor, bitime 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Süper Lig biletini cebine koydu.
Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.
Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.