Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 12. sırada yer alıyor.