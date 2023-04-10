Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybeden Samsunspor, topladığı 63 puanla 1. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 12. sırada yer alıyor.
SAMSUNSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 32. haftasındaki Samsunspor - Tuzlaspor maçı 11 Nisan Salı günü oynanacak.