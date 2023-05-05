Şanlıurfaspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 ile geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, topladığı 45 puanla 12. sırada yer alıyor.