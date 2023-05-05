Şanlıurfaspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 36. haftasında Şanlıurfaspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Şanlıurfaspor - Bursaspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Bursaspor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Şanlıurfaspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Şanlıurfaspor, ligde oynadığı 33 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 2-0 kaybeden Şanlıurfaspor, topladığı 66 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 ile geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, topladığı 45 puanla 12. sırada yer alıyor.
ŞANLIURFASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 36. haftasındaki Şanlıurfaspor - Bursaspor maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.