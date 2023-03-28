Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Şanlıurfaspor ile Düzcespor karşı karşıya gelecek. Peki Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Şanlıurfaspor ile Düzcespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Şanlıurfaspor, ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda 24 Erzincanspor'u 2-1 ile mağlup etmeyi başaran Şanlıurfaspor, topladığı 50 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Düzcespor ise ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 kaybeden Düzcespor, topladığı 41 puanla 6. sırada yer alıyor.
ŞANLIURFASPOR - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasındaki Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.