Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Düzcespor ise ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 kaybeden Düzcespor, topladığı 41 puanla 6. sırada yer alıyor.