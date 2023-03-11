Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması! Resmi teklif ile ilgili konuştu

Geçtiğimiz yılın Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bordo-mavililer, hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerinden uzaklaştı.