Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması! Resmi teklif ile ilgili konuştu
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından gündemdeki isimlerin başında gelen Sergen Yalçın'dan son dakika açıklaması geldi. Trabzonspor'un başına geçeceği iddia edilen Yalçın, konu hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yılın Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bordo-mavililer, hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerinden uzaklaştı.
Yaşanan kötü tablodan sonra kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevinden istifa ederek olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da görevinden ayrılmasıyla Trabzonspor'da yeni hoca arayışı başladı.
Teknik direktör arayışlarına başlayan bordo-mavililerin gündeminde birçok isim yer alırken bu isimlerin başında Sergen Yalçın geliyor.