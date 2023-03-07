Sevilla - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Kritik maça Fransız hakem...
Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. İşte Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un kritik maçlarında düdük çalacak isimler...
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmeye devam eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, 9 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turlarında kritik maçlara çıkacaklar.
Karşılaşmalar öncesi UEFA yaptığı açıklamayla maçlarda görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu. Peki Sevilla - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Gent - Medipol Başakşehir maçını hangi hakem yönetecek? Fiorentina - Demir Grup Sivasspor maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler...
SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇINA FRANSIZ HAKEM
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Sevilla'ya konuk olacağı mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
GENT - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINI KRİSTO TOHVER YÖNETECEK
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Gent takımıyla deplasmanda oynayacağı maçta Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.