Sevilla - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Kritik maça Fransız hakem...

Karşılaşmalar öncesi UEFA yaptığı açıklamayla maçlarda görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu. Peki Sevilla - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Gent - Medipol Başakşehir maçını hangi hakem yönetecek? Fiorentina - Demir Grup Sivasspor maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler...