Sivas Belediyespor - Amedspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çorum FK'ye 2-0 yenilen Amedspor, topladığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor.