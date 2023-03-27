Sivas Belediyespor - Amedspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Sivas Belediyespor ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Peki Sivas Belediyespor - Amedspor maçı ne zaman? Sivas Belediyespor - Amedspor maçı saat kaçta? Sivas Belediyespor - Amedspor maçı hangi kanalda?
# Sivas Belediyespor # amedspor # futbol # TFF 2. Lig # Fuchs Sports
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivas Belediyespor ile Amedspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sivas Belediyespor, ligde oynadığı 26 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çorum FK'ye 3-0 mağlup olan Sivas Belediyespor, topladığı 11 puanla 19. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çorum FK'ye 2-0 yenilen Amedspor, topladığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor.
SİVAS BELEDİYESPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasındaki Sivas Belediyespor - Amedspor maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.