Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.