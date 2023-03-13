Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. hafta erteleme maçında Sivas Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı saat kaçta? Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivas Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sivas Belediyespor, ligde oynadığı 24 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen Sivas Belediyespor, topladığı 11 puanla 19. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.
SİVAS BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasındaki Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.