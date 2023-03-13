Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. hafta erteleme maçında Sivas Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı saat kaçta? Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı hangi kanalda?

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Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivas Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sivas Belediyespor, ligde oynadığı 24 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen Sivas Belediyespor, topladığı 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

SİVAS BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasındaki Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.