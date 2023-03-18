Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Sivasspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 kaybeden Sivasspor, topladığı 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Ankaragücü, topladığı 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. haftasındaki Sivasspor - Ankaragücü maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.