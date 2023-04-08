Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman? Sivasspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Sivasspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, topladığı 30 puanla 10. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 1-0 ile geçmeyi başaran Başakşehir, topladığı 44 puanla 6. sırada bulunuyor.
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. haftasındaki Sivasspor - Başakşehir maçı 9 Nisan Pazar günü oynanacak.