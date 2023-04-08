Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 1-0 ile geçmeyi başaran Başakşehir, topladığı 44 puanla 6. sırada bulunuyor.