Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Sivasspor, topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 29 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, topladığı 64 puanla 2. sırada bulunuyor.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasındaki Sivasspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.