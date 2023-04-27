Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 29 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, topladığı 64 puanla 2. sırada bulunuyor.