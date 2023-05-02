Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Esenler Erokspor ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 5-2 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Karacabey Belediyespor ile eşleşen Yiğidolar, rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Gaziantep FK ile eşleşen Sivasspor, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK'nin lig ve kupadan çekilmesiyle birlikte kupada doğrudan yarı finale yükseldi.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazandı. Çeyrek finalde Kayserispor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler rakibini 4-1'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.