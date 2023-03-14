Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fiorentina ise Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fiorentina, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Braga ile eşleşen İtalya temsilcisi, rakibini 4-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı.