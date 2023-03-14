Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fiorentina 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Sivasspor, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla G Grubu'nu 1. sırada bitiren Sivasspor, Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Fiorentina ise Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fiorentina, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Braga ile eşleşen İtalya temsilcisi, rakibini 4-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı.
SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.