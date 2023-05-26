Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 34 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 kaybeden Sivasspor, topladığı 37 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Konyaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 ile geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 49 puanla 7. sırada bulunuyor.
SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 36. haftasındaki Sivasspor - Konyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü oynanacak.