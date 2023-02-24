Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Kırmızı-beyazlılar Fiorentina ile eşleşti
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor'un kupada son 16 turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Sivasspor, Fiorentina ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. Kupada adını son 16 takım arasına yazdıran ekiplerin eşleştiği kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal ve West Ham United kura çekimine seri başı olarak katıldı.
AEK Larnaca, Lazio, FC Sheriff, Anderlecht, Basel, Fiorentina, Lech Poznan ve KAA Gent ise kura çekiminde seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.
SİVASSPOR'UN RAKİBİ FİORENTİNA OLDU
Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayan Sivasspor, Malmö'ye elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.