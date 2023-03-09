Yıldız isimden transfer açıklaması: Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir gibi genç yıldızları katan Fenerbahçe, yeni sezon için flaş bir isim için düğmeye bastı. Yıldız oyuncunun menajeri ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.