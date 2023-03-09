Yıldız isimden transfer açıklaması: Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir gibi genç yıldızları katan Fenerbahçe, yeni sezon için flaş bir isim için düğmeye bastı. Yıldız oyuncunun menajeri ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir gibi genç yıldızları katan Fenerbahçe, yeni sezon için flaş bir isim için düğmeye bastı. Yıldız oyuncunun menajeri ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'e Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapan ve 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe 51 puanla 2. sırada yer alıyor.
Ligde son olarak Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek.
Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
FENERBAHÇE AVANTAJLI SKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 16 Mart'ta yapılacak rövanş maçında da rakibini geçerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de zorlu mücadele öncesi kadroda; Luan Peres, Alioski, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique yer almadı.