Sözleşme krizi patlak verdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? İtalyan devi pusuda
Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sarı-kırmızılı yönetime adeta ültimatom vererek, "Aralık ayına kadar sözleşme önerisi gelmezse, farklı alternatifleri değerlendiririz" çıkışını yaptı.
Galatasaray’ın kaptanlığını üstlenen Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, Arjantinli yıldızın, kulübün gelecek planlamasını sezon sonuna kadar beklemesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti.
Pino, aralık ayına kadar yeni bir sözleşme önerisinin kendilerine sunulmaması durumunda, farklı alternatifleri değerlendirme yoluna gideceklerini net bir dille belirtti.
Bu açıklamanın üzerine, Arjantinli yıldız hakkındaki transfer dedikoduları da hız kazandı.
İTALYAN BASINI DUYURDU: YENİ DURAĞI COMO OLABİLİR
Goal.com'a göre, İtalyan medyası, yaşanan bu gelişmelerin ardından çarpıcı bir iddiayı kamuoyuna taşıdı.
Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yeni durağının İtalya olacağı konuşulurken, daha önce Inter’de forma giymiş olan Arjantinli golcünün, Serie A’ya geri dönebileceği öne sürüldü. İddialara göre, Como kulübü Icardi’yi kadrosuna dahil etmek amacıyla harekete geçebilir.
Söz konusu haberde, Como’nun, bir dönem Galatasaray forması da giyen mevcut forveti Alvaro Morata’nın performansından memnun olmadığı ve Icardi’nin takıma yeni bir güç getirebileceği detayı yer aldı. Icardi’nin de İtalya’ya dönüş yapma fikrine sıcak yaklaştığı özellikle vurgulandı.
99 MAÇTA 67 GOL, 22 ASİST
Icardi, Galatasaray’daki performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Sarı-kırmızılı formayla görev yaptığı 99 maçta, 67 gol atıp 22 asistlik katkı sağlayarak etkileyici bir istatistik ortaya koyan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, kulüpte geçirdiği dönemde hücum hattında sergilediği liderlik ve elde ettiği şampiyonluklarla takımın en önemli yapı taşlarından biri olmayı başardı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Ancak, yıldız oyuncunun mevcut sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, hem taraftarlar hem de yönetim için ciddi bir belirsizlik konusu olmaya devam ediyor.
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak değerlendirilen Icardi, kariyeri boyunca gösterdiği golcülük yeteneğiyle Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin radarında bulunuyor.
Galatasaray’ın, oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda henüz somut bir adım atmamış olması, transfer söylentilerinin daha da alevlenmesine neden olmuş durumda.
İtalyan basınının gündeme getirdiği Como iddiası, bu bağlamda Icardi’nin geleceği hakkında önemli gelişmelerin yaşanmasına kapı aralayabilir.