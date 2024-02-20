Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray bu sene hem Trendyol Süper Lig'de hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye Kupası'nda yoluna başarılı bir performansla devam ediyor. Ligde 26 maçta aldığı 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 69 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında, sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan ve grup aşamasına kalmayı başaran Cimbom, grup aşamasında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 5 puanla grubu 3. sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeye hak kazanmıştı.