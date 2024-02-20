Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek isteyen Galatasaray, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Sparta Prag'a konuk olacak. Futbolseverler karşılaşmayla ilgili son detayları araştırıyor. Peki Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu maçları heyecanı yaşanıyor. 15 Şubat Perşembe günü oynanan karşılaşmalarla turun ilk maçları tamamlanmıştı.
Turnuvada ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, bu turda kura çekiminde Sparta Prag ile eşleşmişti. İlk maçta rakibini RAMS Park'ta ağırlayan Cimbom, rakibini son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başarmış ve ikinci maç öncesi avantajı ele geçirmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarında alınan skorlar şu şekilde:
• Feyenoord 1-1 Roma
• Young Boys 1-3 Sporting CP
• Galatasaray 3-2 Sparta Prag
• Shakhtar 2-2 Marsilya
• Milan 3-0 Rennes
• Lens 0-0 Freiburg
• Benfica 2-1 Toulouse
• Braga 2-4 Karabağ
Temsilcimiz Galatasaray bu sene hem Trendyol Süper Lig'de hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye Kupası'nda yoluna başarılı bir performansla devam ediyor. Ligde 26 maçta aldığı 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 69 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında, sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan ve grup aşamasına kalmayı başaran Cimbom, grup aşamasında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 5 puanla grubu 3. sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeye hak kazanmıştı.
Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag ise Çekya Ligi'nde oynadığı 21 maçta aldığı 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 56 puanla, Slavia Prag'ın 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sparta Prag, ligde sahasında oynadığı 11 maçın tamamını da kazanırken bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü.
Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nu, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 10 puanla ikinci sırada tamamlamış ve son 16 play-off turuna yükselmeye hak kazanmıştı.