Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programını da duyurdu. 37. hafta fikstürünün açıklanmasıyla birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de netleşmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle: