Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak mücadelelerin programı açıklandı. Fikstürün açıklanmasıyla birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük çekişme sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu - Resim: 2 2 9

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programını da duyurdu. 37. hafta fikstürünün açıklanmasıyla birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de netleşmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu - Resim: 3 3 9

3 Haziran Cumartesi - 16.00

Konyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu - Resim: 4 4 9

3 Haziran Cumartesi - 19.00

Kayserispor - Ankaragücü