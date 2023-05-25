Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak mücadelelerin programı açıklandı. Fikstürün açıklanmasıyla birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük çekişme sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programını da duyurdu. 37. hafta fikstürünün açıklanmasıyla birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de netleşmiş oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
3 Haziran Cumartesi - 16.00
Konyaspor - Fatih Karagümrük
3 Haziran Cumartesi - 19.00
Kayserispor - Ankaragücü