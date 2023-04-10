Spor yazarlarının Beşiktaş yorumları: Siyah-beyazlılar Giresunspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Giresunspor'u da 3-1 mağlup ederek serisini 5 maça çıkardı. İşte Beşiktaş - Giresunspor maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Vodafone Park'taki karşılaşmada 21. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Sainz'in ceza sahası solundan son çizgi üzerinden pasında Bajic'in altıpasın içinden yaptığı şık vuruşta top filelerle buluştu. Siyah-beyazlı ekip, Giresunspor karşısında geriye düştüğü maçın 37. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, topu filelere göndererek siyah-beyazlıların skoru eşitleyen golüne imza attı. 45+5. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Ghezzal'ın ara pasında topla buluşan Aboubakar, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Geçen hafta oyuna sonradan girerek Fenerbahçe karşısında alınan 4-2'lik galibiyette kritik rol oynayan Nathan Redmond, Giresunspor karşısında 54. dakikada skoru 3-1'e taşıyan golü kaydetti. Giresunspor engelini de aşmayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu maçla üst üste 5. galibiyetini aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ikinci kez peş peşe 5 maçı galibiyetle tamamlamayı başaran siyah-beyazlılar, bu süreçte daha önce MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.
Beşiktaş'ın 3-1'lik zaferi spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Ali Ece, Güntekin Onay, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Beşiktaş - Giresunspor maçına dair yorumları...
Ali Gültiken - Sabah
Fenerbahçe maçından sonra doğal olarak Şenol hocanın tabelaya yazacağı ilk üç isim; Cenk, Aboubakar ve Redmond… Ghezzal'ı da bunlara ilave etmese eksik kalır diye düşündü ve Giresun maçına böyle başladı. Orta alanda Giresun'a göre bir eksik savunması düşük orta saha oyuncusu ile başlama tercihi ilk bölümde sıkıntı yaratsa da sonucu değiştirmedi.
Aboubakar, her yönüyle komple bir santrfor. Hangi tip oyunu oynamak isterseniz isteyin, Aboubakar'la bu işi en üst seviyede yaparsınız. Kontrada da var, bireysel olarak beceriyle adam eksilterek hücum tarafında da var, ceza sahasına indirdiğiniz her topta vuruş özelliği ile de var. O yüzden Beşiktaş'ın hücum oyununu çok rahatlatıyor. Hem kendisi oynuyor hem de çevresindekileri işler hale getiriyor.
Aboubakar ile beraber Beşiktaş'ta Redmond rüzgârı var. Siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre Ghezzal'ın eksikliğini konuştu, Ghezzal'ın geri dönüşünü bekledi. Oyuncu geriye döndü ama kutusunu açtığımızda içinden Redmond çıktı. Aboubakar'la beraber son haftaların sahada fırtına estiren ikinci ismini konuşuyoruz. Takıma muazzam bir dinamizm getirdi. Özellikle Beşiktaş'ın çabuk ataklarında alan bulduğunda harika işler yapıyor. Hem gol atıyor hem de gol yaptırıyor. Kendini Beşiktaş'ın en değerli oyuncularından biri haline getirdi.
Ali Ece - Fanatik
Tarihi derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş’ın lig sonuna kadar minimum ikinciliği kovalamak için galibiyet serisi yakalaması gerekiyor. Fenerbahçe maçının ikinci yarısı, tamamen daha açık alanlarda oynanan derbi konjonktürüne özgü olarak gelişmişti. Ligde kalmak için can havliyle oynayan Giresunspor ise dar alanda iyi kapanıp hızlı çıkacaktı, öne geçene kadar da bu planı başarıyla uyguladı. Ancak konuk ekip, Ghezzal ve Aboubakar’ın özel yeteneklerine karşı bir yere kadar dayanabildi.
Giresunspor’un golü Beşiktaş üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Skor 1-0 olana kadar Beşiktaş’ın yaptığı basit pas hataları, 1-0’dan sonra yerini Ghezzal’ın soğukkanlı oyun organizatörlüğüne bıraktı. Cezayirli futbol sanatçısının Aboubakar’ın golündeki asisti harikaydı. Aboubakar zaten eşi benzerine az rastlanır cinsten bir karakter, iyi başlamadığı bir maçta aniden kafası kızınca harikalar yaratabiliyor. Kamerunlu santrfor rakiple dalaştıktan sonra bir anda hırslandı ve çaprazdan dar açıdan derslik bir gole imza attı.
Maçın ilk yarım saatinde bocaladıktan sonra Beşiktaş’ın toparlanmasını sağlayan faktörlerden birisi de şüphesiz Cenk sakatlanınca yerine bir başka forvet değil de orta saha Gedson’un girmesi oldu.
Maça merkez ofansif orta sahada başlayan ancak Gedson girince sol öne geçen Nathan Redmond ikinci yarıda Fenerbahçe derbisinde kaldığı yerden devam ederek klas bir gole daha imza attı. Taraftar da haklı olarak iyice havaya girdi, özellikle Dele Alli’ninkinin yerine asılan yeni altı kollu kaleci Mert Günok pankartı çok manidardı. Beşiktaş taraftarı her zaman formanın hakkını verenin hakkını fazlasıyla geri verir.
Teknik heyet, futbolcular, taraftarlar ve yönetim arasındaki uyum arttıkça en azından bir dahaki sezon için şampiyonlukta çok daha iddialı bir Beşiktaş ortaya çıkartabilir. Tabii bunun için saha içine nokta transferler de şart.