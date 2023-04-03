Spor yazarlarının derbi yorumları: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, kritik derbide Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta ezeli rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından spor yazarlarının maçla ilgili yorumları...
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıya Fenerbahçe penaltı kazanarak başladı. 53. dakikada Valencia penaltıyı auta attı. 58. dakikada ise Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. Bu golden sonra üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 62. dakikada öne geçti. Savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi. Siyah-beyazlılar, şok gollerle morali bozulan Fenerbahçe karşısında 76. dakikada Redmond ile 3. golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş, maçın son anlarında 90+1. dakikada Aboubakar ile bir gol daha buldu. Fenerbahçe'de ise 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru tayin eden golü attı ve müsabaka 4-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla 63 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş ise puanını 52'ye çıkardı.
Siyah-beyazlıların 4-2'lik zaferi spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Cem Dizdar, Ali Ece, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Erman Toroğlu, Uğur Meleke ve Şansal Büyüka'nın derbiye dair yorumları...
Erman Toroğlu - Sabah
Halil Umut Meler, temaslı oyuna izin veren bir hakem tipi. Nitekim bu maçta da çok sayıda pozisyonu oynatmaya çalıştı ama F.Bahçe'nin Arda ile kazandığı ilk penaltıda hatalı karar verdi. Arda'ya en ufak hareket yok. Rakip Arda'nın önüne ayağını koyuyor, daha koyarken Arda öteki ayağı ile çimleri tırmıklamaya başlıyor. VAR niye devreye girmedi anlayamadım. VAR bu pozisyonlar için var. Orda oturup para almak için değil. Bu psikoloji ile F.Bahçe'nin şampiyonluktaki işi bayağı zor. Çünkü seyirci de hem yönetime hem takıma isyan bayrağını açtı. Jesus gidecek mi kalacak mı tartışmaları herhalde bu maçtan sonra biter Jesus da gider!
Ali Ece - Fanatik
Eskiden görev yaptığı takımı anımsatan renkte kravat yerine Beşiktaş rengi parkasıyla Kadıköy’e gelen ve derbide %100 teknik direktörlüğe konsantre olmuş olan Şenol Güneş, takımı 10 kişi kalınca iki forvetinden birisi yerine orta sahası Gedson’u oyundan aldı. Yerine giren Necip bu derbinin en iyi stoperi performansını sergiledi. Hocanın ısrarla güvenmeye devam ettiği Cenk Tosun, sahaya karakter koyarken golcülük yetenekleriyle maçı kökünden değiştirdi. Maçın kalanı ise Redmond şovla geçti. Mert Günok da bir kez daha kritik kurtarışlara imza attı. Maç sonunda oyundan çıkan Beşiktaşlı oyuncuları alkışlayan Fenerbahçeliler’i de tebrik ediyor, en yetenekli Türk oyuncu Arda’nın onların kadrosunda olduğunu hatırlatmak istiyorum.