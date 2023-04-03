Spor yazarlarının derbi yorumları: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti

Erman Toroğlu - Sabah

Halil Umut Meler, temaslı oyuna izin veren bir hakem tipi. Nitekim bu maçta da çok sayıda pozisyonu oynatmaya çalıştı ama F.Bahçe'nin Arda ile kazandığı ilk penaltıda hatalı karar verdi. Arda'ya en ufak hareket yok. Rakip Arda'nın önüne ayağını koyuyor, daha koyarken Arda öteki ayağı ile çimleri tırmıklamaya başlıyor. VAR niye devreye girmedi anlayamadım. VAR bu pozisyonlar için var. Orda oturup para almak için değil. Bu psikoloji ile F.Bahçe'nin şampiyonluktaki işi bayağı zor. Çünkü seyirci de hem yönetime hem takıma isyan bayrağını açtı. Jesus gidecek mi kalacak mı tartışmaları herhalde bu maçtan sonra biter Jesus da gider!