Spor yazarlarının derbi yorumları: Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Süper Lig'in 32. haftasında derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında rakibine ağır yara aldırdı. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından spor yazarlarının yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, dev derbide sahasında ağırladığı lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Derbide 20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu. 90+3. dakikada Beşiktaş maçın skorunu belirleyen golü attı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Bu sonucun ardından Süper Lig'de 70 puanda kalan Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı.
Beşiktaş'ın derbide Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Ali Ece, Serdar Ali Çelikler, Levent Tüzemen ve Uğur Meleke başta olmak üzere spor yazarlarının Fenerbahçe - İstanbulspor maçına dair yorumları...
Ali Ece - Fanatik
Özellikle Gedson bir kez daha top kazanma canavarlığı ile derbiye damga vurdu. Okan Buruk hoca sürekli oyuncu değiştirmesine rağmen bir türlü oyunu ve skoru değiştiremedi. Şenol Güneş şampiyonluk hesaplarını alt üst etti.
Uğur Meleke - Hürriyet
Süper Lig’de bu sezonu üç bölüme ayırırsak üç farklı takımın dönemsel performanslarıyla ön plana çıktıklarını söyleyebiliriz sanırım: Ağustos-eylül-ekimde Fenerbahçe öne çıkıyordu iyi futboluyla. Kasımdan itibaren İcardi’nin düzenli oynamaya başlamasıyla Galatasaray 14 galibiyetlik olağanüstü bir seri yakaladı ve çizgisini mart sonu-nisan başına kadar korudu. Son iki aydaysa iyi futbol tanımının içine Şenol Güneş’li Beşiktaş dahil oldu. Son 9 haftada 25 puanla Beşiktaş da ana zirve tablosunun bir parçası artık.